Советник mql4/mql5

Добрый день, есть проблема, ищу решение. На сайтах типа https://www.zara.com/de/en/ есть раздел скидок. Соответственно распространённых размеров одежды или обуви часто не бывает в наличии. На сайте каждый час добавляется по несколько размеров и их быстро раскупают. Есть потребность написать программу, ...