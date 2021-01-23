Советник mql4/mql5

$30
Прикладное ПОЗакрыт1 заявка481 просмотр
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Необходимо произвести расчет количества событий от точки открытия свечи до хая и обратно и их общее количество  за анализируемый период, дошедших до определенного уровня цены, заданных в параметрах советника для МТ4 / мт5.

Все уточняющие вопросы в обсуждении!!

3 года назад
Dalkis
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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