Нам нужен Плагин для Plentymarkets Marketplace.Plentymarkets - это SaaS для сбора заказов, различные продавцы используют ее для консолидации заказов с разных торговых площадок в Западной Европе.Надо склеить Plentymarkets с нашим софтом.Для этого надо сделать Plugin, ...
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бот для генерации видео-просмотров (Не Youtube). Требования к программе:1. задача зайти на сайт (10-30 секунд), начать просмотр видео, цель - просмотр должен засчитаться 1.1.программа скорее всего будет работать на арендованом выделеном сервере, не уверен на сколько она будет требовательная к ресурсам компа.2. должна быть админ панель (веб?), где можно будет добавлять канал, выставлять лимиты на просмотры, к примеру на канале 50 видео роликов, лимит просмотров 800 тысяч на месяц, соотвественно просмотры должны плавно расределятся на все 50 видео равномерно в течении 30 дней, чтобы рост просмотров выглядел органическим.3. Найти решение что бы просмотры засчитывались, не знаю что это должно быть, может подключение к платным прокси сервисам базам ( жду от вас предложений)4. в программе одновременно должно находиться примерно 40 каналов, на каждом примерно 20 роликов, т.е. одновременно в программе будет крутиться круглосуточно 800 роликов, - это в среднем 32 миллиона просмотров в месяц.
* Бюджет в проекте указан условный (готовы рассмотреть другие варианты)
Жду ваших предложений.
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