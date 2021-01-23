бот для генерации видео-просмотров (Не Youtube). Требования к программе:1. задача зайти на сайт (10-30 секунд), начать просмотр видео, цель - просмотр должен засчитаться 1.1.программа скорее всего будет работать на арендованом выделеном сервере, не уверен на сколько она будет требовательная к ресурсам компа.2. должна быть админ панель (веб?), где можно будет добавлять канал, выставлять лимиты на просмотры, к примеру на канале 50 видео роликов, лимит просмотров 800 тысяч на месяц, соотвественно просмотры должны плавно расределятся на все 50 видео равномерно в течении 30 дней, чтобы рост просмотров выглядел органическим.3. Найти решение что бы просмотры засчитывались, не знаю что это должно быть, может подключение к платным прокси сервисам базам ( жду от вас предложений)4. в программе одновременно должно находиться примерно 40 каналов, на каждом примерно 20 роликов, т.е. одновременно в программе будет крутиться круглосуточно 800 роликов, - это в среднем 32 миллиона просмотров в месяц.

* Бюджет в проекте указан условный (готовы рассмотреть другие варианты)

Жду ваших предложений.