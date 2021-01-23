Внести изменения в торгового бота.Бинан .

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Бот рабочий.Написан на питоне.Нужно изменить способ подтверждения для ордеров.Что бы бот не ждал ответов от биржи.А по факту если цена пересекла уровень ордера бот считает ордер исполненым.Если изменение будет рабочим то нужно так же изменить еще 2 бота .
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