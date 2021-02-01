Парсер Global24.ua с помощью Python

Прикладное ПОЗавершен2 заявки439 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Залогиниться на Global24.ua, получить номера, суммы транзакций, используя Python.

Python
3 года назад
guest_16116567969504
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
zakharmochalov
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$10
1 день
Все отлично, сделал все быстрее оговоренного срока, сам дополнил ТЗ, всегда был на связи. Очень рекомендую!
спасибо, с вами было тоже удобно работать!!
  • Похожие заказы

  • Бот для генерации видео просмотров( не youtube)

    бот для генерации видео-просмотров (Не Youtube). Требования к программе:1. задача зайти на сайт (10-30 секунд), начать просмотр видео, цель - просмотр должен засчитаться 1.1.программа скорее всего будет работать на арендованом выделеном сервере, не уверен на сколько она ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • API для 2х систем

    $500

    Нам нужен Плагин для Plentymarkets Marketplace.Plentymarkets - это SaaS для сбора заказов, различные продавцы используют ее для консолидации заказов с разных торговых площадок в Западной Европе.Надо склеить Plentymarkets с нашим софтом.Для этого надо сделать Plugin, ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Советник mql4/mql5

    $30

    Необходимо произвести расчет количества событий от точки открытия свечи до хая и обратно и их общее количество  за анализируемый период, дошедших до определенного уровня цены, заданных в параметрах советника для МТ4 / мт5. Все уточняющие вопросы ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать скрипт по сборке файлов в bin

    Имеется программа [b]MStarBinTool-GUI [/b][url=https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=847902&amp;st=20#entry76686400]В свободном скачивании тут [/url]которая разбирает файл в формате bin на папки и файлы в формате img,после изменения некоторых данных в файлах, смена картинки, надписей и пр, эти файлы нужно снова упаковать ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Торговый бот для биржи ByBit

    Есть торговый бот для биржи Deribit, требуется переделать его под биржу Bybit под ее реал и тест сеть, без торговой стратегии, только запуск, подключение к бирже по ключам, получение баланса кошельков, получение времени, получение списка ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Запустить программу на python27

    $5

    Программа и python2.7 установлены на Windows. При запуске программы пишет ошибка - t requementes. txt.  Нужно правильно указать пути, загрузить пакеты и запустить программу.  Работа не сложная для тех кто понимает. Подключение по teamviewer.

    Python
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Помощник выкупа товара на сайтах

    Добрый день, есть проблема, ищу решение. На сайтах типа https://www.zara.com/de/en/ есть раздел скидок. Соответственно распространённых размеров одежды или обуви часто не бывает в наличии. На сайте каждый час добавляется по несколько размеров и их быстро раскупают. Есть потребность написать программу, ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсинг справочных данных о функциях экселя

    Необходимо  спарсить названия функций и описания на всех языках справочника. Подробное ТЗ:  https://docs.google.com/document/d/1RA7y9dMDp2nqsN8BPngF3zB4RlpbID0ZppYJTJtmACo/edit# Исполнителя сможем выбрать в понедельник, для более удобной коммуникации указывайте пожалуйста телеграм.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад