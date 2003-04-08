zakharmochalov

Захар Мочалов zakharmochalov

 
23 годаРоссия/Шадринск
4 года на фриланс-бирже
Был
год назад

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    Отзывы заказчиков
    deh222
    40 летРоссия
    16 лет в сервисе
    Был
    месяц назад
    $20
    10 баллов
    2 года назад
    Парсер фейсбук
    Все отлично. Спасибо!
    Всё супер!
    Ответный отзыв
    quaattrroo
    Рустам 
    42 годаРоссия
    6 лет в сервисе
    Был
    месяц назад
    $25
    2 балла
    2 года назад
    Спарсить данные в эксель
    В первый раз столкнулся с неадекватным исполнителем) ТЗ обсудили, все детали обговорили, думал с утра получу готовый парсер, но нет с утра начались бесконечные расспросы по поводу ТЗ как будто вчера общался с совершенно другим человеком пришлось заново все объяснять, но нет все равно как об стенку горох) Отнял кучу времени, но так и не смог добиться от него адекватного решения по поводу Парсера. Не хотел ничего писать, но исполнитель решил первым в мой адрес написать негативный отзыв, поэтому решил отстоять свою позицию по конкретному ТЗ. Резюмирую: По всей видимости исполнитель очень молод, поэтому не понимает с первого раза поставленной задачи. Работать с ним или нет решать вам! То что он отнимет у вас кучу времени , это 100% По качеству работу ничего сказать не могу, потому что так и не смог получить свой Парсер) Всем удачи! Будьте аккуратны когда выбираете исполнителя, лучше перестраховаться и заплатить подороже, чем лезть к молодым и недорогим исполнителям.
    Непонятная постановка задачи, ужасное ТЗ, не рекомендую. При любом вопросе по поводу "понятного" ТЗ, угроза отменить заявку и поиск нового исполнителя. Моя работа над этим проектом была окончена, когда заказчик резко удалил переписку в Telegram. Удачной работы!
    Ответный отзыв
    gtreshchev
    Георгий 
    20 летРоссия
    3 года в сервисе
    Был
    10 месяцев назад
    $5
    10 баллов
    2 года назад
    Написать программу для деобфускации PyArmor
    Рекомендую к сотрудничеству!
    Спасибо!
    Ответный отзыв
    YanaSG
    Россия
    16 лет в сервисе
    Была
    2 года назад
    $15
    10 баллов
    2 года назад
    Скрипт для Adobe Illustrator
    Спасибо за оперативность, работа выполнена за один день, исполнитель учел все пожелания.
    Спасибо!
    Ответный отзыв
    Arhaim
    37 летУкраина
    17 лет в сервисе
    Был
    2 дня назад
    $195
    10 баллов
    3 года назад
    Нужен парсер заголовков новостей для заданных площадок
    Захар, работал над моим проектом - парсером 9 площадок. Задача стояла на постоянной основе парсить новые новости и на выходе предоставлять csv файл. Задача не простая, требующая упорного труда и организации правильной архетиктуры. Захар седал работу, пофиксил баги и засетапил скрипт на сервере. Я работой доволен. Рекомендую
    Было приятно работать с таким заказчиком! Понятное ТЗ, регулярная обратная связь, оплата сразу после окончания работы. Рекомендую!
    Ответный отзыв