В первый раз столкнулся с неадекватным исполнителем) ТЗ обсудили, все детали обговорили, думал с утра получу готовый парсер, но нет с утра начались бесконечные расспросы по поводу ТЗ как будто вчера общался с совершенно другим человеком пришлось заново все объяснять, но нет все равно как об стенку горох) Отнял кучу времени, но так и не смог добиться от него адекватного решения по поводу Парсера. Не хотел ничего писать, но исполнитель решил первым в мой адрес написать негативный отзыв, поэтому решил отстоять свою позицию по конкретному ТЗ. Резюмирую: По всей видимости исполнитель очень молод, поэтому не понимает с первого раза поставленной задачи. Работать с ним или нет решать вам! То что он отнимет у вас кучу времени , это 100% По качеству работу ничего сказать не могу, потому что так и не смог получить свой Парсер) Всем удачи! Будьте аккуратны когда выбираете исполнителя, лучше перестраховаться и заплатить подороже, чем лезть к молодым и недорогим исполнителям.