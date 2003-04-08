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Я против войны в Украине!
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$20
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
2 года назад
Все отлично. Спасибо!
Ответный отзыв
Всё супер!
$25
2 балла
2 года назад
В первый раз столкнулся с неадекватным исполнителем) ТЗ обсудили, все детали обговорили, думал с утра получу готовый парсер, но нет с утра начались бесконечные расспросы по поводу ТЗ как будто вчера общался с совершенно другим человеком пришлось заново все объяснять, но нет все равно как об стенку горох) Отнял кучу времени, но так и не смог добиться от него адекватного решения по поводу Парсера. Не хотел ничего писать, но исполнитель решил первым в мой адрес написать негативный отзыв, поэтому решил отстоять свою позицию по конкретному ТЗ. Резюмирую: По всей видимости исполнитель очень молод, поэтому не понимает с первого раза поставленной задачи. Работать с ним или нет решать вам! То что он отнимет у вас кучу времени , это 100% По качеству работу ничего сказать не могу, потому что так и не смог получить свой Парсер) Всем удачи! Будьте аккуратны когда выбираете исполнителя, лучше перестраховаться и заплатить подороже, чем лезть к молодым и недорогим исполнителям.
Ответный отзыв
Непонятная постановка задачи, ужасное ТЗ, не рекомендую. При любом вопросе по поводу "понятного" ТЗ, угроза отменить заявку и поиск нового исполнителя. Моя работа над этим проектом была окончена, когда заказчик резко удалил переписку в Telegram. Удачной работы!
$5
10 баллов
2 года назад
Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Спасибо!
$15
10 баллов
2 года назад
Спасибо за оперативность, работа выполнена за один день, исполнитель учел все пожелания.
Ответный отзыв
Спасибо!
$195
10 баллов
3 года назад
Захар, работал над моим проектом - парсером 9 площадок. Задача стояла на постоянной основе парсить новые новости и на выходе предоставлять csv файл. Задача не простая, требующая упорного труда и организации правильной архетиктуры. Захар седал работу, пофиксил баги и засетапил скрипт на сервере. Я работой доволен. Рекомендую
Ответный отзыв
Было приятно работать с таким заказчиком! Понятное ТЗ, регулярная обратная связь, оплата сразу после окончания работы. Рекомендую!