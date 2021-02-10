gtreshchev

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Задача: написать небольшую программу для деобфускации скриптов на Python, проведенные через PyArmor. Можно использовать любые библиотеки и готовые решения. Пример того, как представлен скрипт: from pytransform import pyarmor pyarmor(__name__, __file__, b'\x50\x59\x41...x27', 2)Прикладное ПО1 исполнительЗавершен2 года назад
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