gtreshchev

Георгий gtreshchev

 
20 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
icy_
20 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
2 года назад
Сделать сайт адаптивным, добавить темную тему
Было приятно с Вами работать.
Быстрое выполнение работы и высокое качество, не к чему придраться даже. Получилась очень красивая верстка. Рекомендую!
Ответный отзыв
zakharmochalov
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
2 года назад
Написать программу для деобфускации PyArmor
Спасибо!
Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
amina-v
Ольга 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
16 дней назад
$30
10 баллов
3 года назад
Разработка логотипа, по поводу недавнего заказа
Очень приятно было работать с Георгием - быстрая обратная связь и оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Получились очень красивые 3 варианта логотипов, даже сложно выделить более красивый - у всех свой стиль. Крайне советую к сотрудничеству!
Ответный отзыв