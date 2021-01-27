Лаба Cisco Packet Tracer (доработать и скопировать)

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка625 просмотров
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Добрый вечер. Есть готовая лабораторная работа, нужно исправить пару ошибок и скопировать лабу. Предлагайте цену, желательно сделать до обеда 28.01

3 года назад
arromanovsky
Алексей 
28 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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