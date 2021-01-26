Написать T3

$200
Прикладное ПОЗакрыт3 заявки492 просмотра
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Нужно написать ТЗ (автоматическая мини теплица)Автоматика до контролера с дальнейшей возможностью работать через приложение 1. Параметры контроля освещения.2. Контроль приточной вентиляции3. Контроль внутренней вентиляции4. Контроль качества воздуха (вентилятор с фильтром)5. Контроль полива6. Индикатор влажности грунта 7. Индикатор PH почвы8. Контроль температуры9. Увлажнитель 10. Видео камера

3 года назад
Zhandoskuandyk25
Жандос 
24 годаКазахстан
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
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