Доброго дня. Мне нужна программа для стационарного компьютера (не сайт ) для проведения тестирования. Тест заключается в том, что

пользователь должен выбрать одну картинку из двух, подходящую к

стимульной, которая находится вверху экрана. Свой ответ он должен

сообщить, нажав одну из двух клавиш на клавиатуре. Таких серий будет 6

или 8 +2 начальных для ознакомления работы с программой. Программа

должна зафиксировать ответ и подсчитать время, затраченное на ответ с

момента выведения изображения на экран и до момента нажатия клавиши на

клавиатуре по каждой серии. В конце тестирования программа должна выдать

сводный отчет по всем сериям в таблице, указав время и ответы по каждой

серии и посчитать общее время, затраченное на прохождение всего теста.