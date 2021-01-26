Требуется собрать чат бота для автоворонки в сервисе salebot точку ру Краткое ТЗ: Автоворонка будет работать в ватсап. Ниша: ремонт квартир. После приземления на посадочную страницу и при клике на кнопку ватсап, пользователю нужно отправлять серию из 10 сообщений ...
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Доброго дня. Мне нужна программа для стационарного компьютера (не сайт ) для проведения тестирования. Тест заключается в том, что
пользователь должен выбрать одну картинку из двух, подходящую к
стимульной, которая находится вверху экрана. Свой ответ он должен
сообщить, нажав одну из двух клавиш на клавиатуре. Таких серий будет 6
или 8 +2 начальных для ознакомления работы с программой. Программа
должна зафиксировать ответ и подсчитать время, затраченное на ответ с
момента выведения изображения на экран и до момента нажатия клавиши на
клавиатуре по каждой серии. В конце тестирования программа должна выдать
сводный отчет по всем сериям в таблице, указав время и ответы по каждой
серии и посчитать общее время, затраченное на прохождение всего теста.
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