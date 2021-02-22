Скетч градусника Arduino

Есть готовая программа, написана на Python, ее функции: Для каждого аккаунта программа имитирует уникальный компьютер, движение и берет уникальный айпи. 1. Распознает капчю 2. Регистрирует почты 3. Регистрирует Steam + создание стим гуарда. И последующая работа со ...
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Доброго времени суток.
Необходим скетч, для микроконтроллера, со следующим алгоритмом:
включение каждые 20 минут, измерение 10 секунд, если полученное значение от датчика (терморезистора) выше максимально заданного, то короткое на контактах 3 раза.
Контроллер по ссылке https://www.aliexpress.com/item/32584084654.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7e8e4c4dyepFdI
Детали в переписке.
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