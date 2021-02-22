Скетч градусника Arduino

Прикладное ПОЗавершен3 заявки592 просмотра
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Доброго времени суток.

Необходим скетч, для микроконтроллера, со следующим алгоритмом: 

включение каждые 20 минут,  измерение  10 секунд, если полученное значение от датчика (терморезистора) выше максимально заданного, то короткое на контактах 3 раза.

Контроллер по ссылке https://www.aliexpress.com/item/32584084654.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7e8e4c4dyepFdI

Детали в переписке.

3 года назад
Sacur
42 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Roman_1984
39 летУкраина
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
$7
2 дня
Если коротко, один из лучших исполнителей проектов за все время с которым приятно иметь дело. Качество, профессионализм и ответственность вот его характеристика.
Очень порядочный и ответственный заказчик. Приятно сотрудничать с такими людьми.
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