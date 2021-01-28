Подписать приложение Electron на MacOs . 

Бот парсит сообщения из Телеграма и открывает позицию на Бинанс Фьючерсах. ТЗ https://teletype.in/@tradebinance/tz Только если вы уверены в своих силах и уже был опыт разработки ботов под Binance Futures. В отклике опишите свой опыт в разработки подобного. Срок 30 ...