Софт, математический тренажер по таблице умножения (на Delphi)

Мы создаём приложение на VUE по прототипу. Есть команда опытных бэк-енд разработчиков (Laravel) и нужно усилить существующую команду фронтенда. Сейчас мы работаем над созданием UI-кита и твоя задача заключается в сборке отдельных микросервисов. Детальнее покажем и ...