Утилита для ПК

Доброго времени суток.

Необходима скрипт или программа для ПК под Windows, задача:

- запускается при включении компьютера

- при подключении флешки спрашивает имя папки куда будут копироваться файлы (заранее прописан общий путь типа для хранения, если папки нет, то создает и копирует, если есть то синхронизирует файлы)

- сообщает об окончании процесса

Жду ваших предложений, спасибо