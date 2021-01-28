Сделать торгового бота для Binance Futures

Необходим простенький софт для ПК под Windows написанный на DELPHI Программа - Математический тренажер по умножению и делению. В каждом варианте по 12 примеров. Есть такая готовая программа, нужно сделать похожую. Образец будущей программы смотрите в прикрепленных файлах Жду ваших предложений, ...
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