Написать программу

Необходима помощь в настройке electron-builder и правильное конфигурирование сертификатов . Также нужно настроить скрипт naturalization macos.Работа должна выполняться на удаленной машине .
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ВСЕМ ПРИВЕТ МНЕ НУЖНО РАЗРАБОТАТЬ СКРИПТ АНАЛОГИЧНЫ ПО ФУНКЦИОНАЛУ СКРИПТАМ АВТОВЕБОФИС И ГЕТКУРС .
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