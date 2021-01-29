Разработать прогу для криптобиржи huobi

Требуется разработать миниприложение в личное пользование, которое бы отслеживало на бирже huobi торговлю всех криптовалют который там торгуются и извещала о росте объемов сделок (показывала бы как в спокойном режиме торгов, так и когда начинают активно покупать либо продавать). Т.е. фактически бы извещала о пампе. Звуковым сигналом и выводила бы что за крипта растет или падает.