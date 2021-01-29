Симулятор парковки на java

Нужно реализовать систему учета занятости парковочных места, расчета времени пребывания и результирующий суммы для каждого автомобиля, приехавшего на парковку. Приложение должно иметь графический интерфейс.

Графический интерфейс уже есть, осталось только написать алгоритм