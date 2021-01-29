Сделать программку построитель графиков

Необходима помощь в настройке electron-builder и правильное конфигурирование сертификатов . Также нужно настроить скрипт naturalization macos.Работа должна выполняться на удаленной машине .
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать программу построитель графиков котировок акций.
Имеется папка с названием stocks в ней содержатся csv-файлы с историей котировок акций. Количество файлов в папке может быть разным - 20 - 40 файлов. В каждом файле могут быть котировки порядка 300 разных акций и история ежедневных котировок по ним в среднем за 15 лет. Данные во всех файлах однотипны - тикер (название компании), дата, цена открытия, цена min, цена max, цена закрытия. И они идут столбиком эти данные. Вначале история от такой-то даты до такой-то даты по одной компании, потом другой и т.д.
Программа должна запросить у пользователя: название csv-файлов которые надо обработать (вставить названия файлов через запятую) или по умолчанию - будет обрабатывать все файлы из папки stocks. Также в своем интерфейсе или отдельном файле конфигурации - указываем тикеры которые надо обработать. Потому что в одном файле может быть много тикеров и не все они могут быть нужны для построения графиков. Главное, чтобы нужные для графиков тикеры можно было вставить копипастом, а не набивать вручную.
История котировок в папке stocks имеет конечную дату, то есть, они не до сегодняшнего дня прямо. Но котировки сегодняшнего дня
будут доступны в отдельном файле. Поэтому, программа строит графики заданных акций по имеющейся истории до ее окончания, а точки цены сегодняшнего дня этих акций программа должна взять из отдельного excel-файла todays. Точка цены закрытия сегодняшнего дня отмечается красным на графике.
Программа должна среди обрабатываемых котировок находить минимальные и максимальные значения за определенные промежутки времени и отображать это горизонтальными линиями. Программа у пользователя запрашивает - за какие временные рамки найти и начертить уровни максимумов и минимумов цены - см. скрин.
В итоге программа создает в папке image-graphics графики в jpeg или png - отдельным файлом для каждого тикера. Вес одного файла с графиком - до 500 КБ.
График строится в тех временных рамках, за которые имеются в базе котировки. График состоит из четырех линий - на каждый день берутся из базы цены open, close, hight, low и по ним строятся линии. Название файла графика - по названию тикера. Подобие готового графика - см. во вложении.
Важно, чтобы программа была шустренькой, не лагала, не висла. Ибо это уже второй заход, после безуспешных попыток привести в чувство ранее сделанную аналогичную программку на питоне, все время баги вылезают.
Программу сделать с открытым исходным кодом, так чтобы его можно было просмотреть в программе и не возникло потом вопросов при проверке на соответствие и безопасность. За мной право использования в любых законных целях, право внесения в исходный код изменений, распространения.
Программу сделать так, чтобы работала на Windows 7, 32-разряной системе, ОЗУ 3 Гб, а также и на более высоких версиях Windows, в т.ч. 64-разряда.
Оплата по безопасной сделке, после выполнения и сдачи работы.
Срок выполнения - 7 календарных дней.
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