Создать бота для Discord сервера

Необходима помощь в настройке electron-builder и правильное конфигурирование сертификатов . Также нужно настроить скрипт naturalization macos.Работа должна выполняться на удаленной машине .
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Необходимо написать Discord бота индивидуально под наш сервер, без перепродаж другим лицам и дальнейшей технической поддержкой и улучшении его работы, в дальнейшем по нашим тех заданиям.
Краткий функционал:
- Команды в чате или по гиперссылкам
- Реакция бота на выбранные эмодзи (лучше по гиперссылкам): отправление сообщений в лс и т.п.
- Создание личных приватных каналов по нажатии на гиперссылку с определенными сообщениями бота в этом канале
- Баланс пользователя на сервере
- Подключение платежной системы с привязкой к балансу пользователя (пополнение и вывод)
- Таймеры и счетчики в сообщении бота( обновление цифр)
- Случайные события, с установлением процентов и шансов срабатывания в разное время, масштабируемый (будет указано в тз)
- Редактирование текста отправляемых сообщений ботом (ВО ВСЕХ ПУНКТАХ ТЗ)
Сразу укажите свои контактные данные телеграмм или Discord
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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