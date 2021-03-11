Создать бота для Discord сервера

Здравствуйте. Необходимо написать Discord бота индивидуально под наш сервер, без перепродаж другим лицам и дальнейшей технической поддержкой и улучшении его работы, в дальнейшем по нашим тех заданиям.

Краткий функционал:

Команды в чате или по гиперссылкам

Реакция бота на выбранные эмодзи (лучше по гиперссылкам): отправление сообщений в лс и т.п.

Создание личных приватных каналов по нажатии на гиперссылку с определенными сообщениями бота в этом канале

Баланс пользователя на сервере

Подключение платежной системы с привязкой к балансу пользователя (пополнение и вывод)

Таймеры и счетчики в сообщении бота( обновление цифр)

Случайные события, с установлением процентов и шансов срабатывания в разное время, масштабируемый (будет указано в тз)

Редактирование текста отправляемых сообщений ботом (ВО ВСЕХ ПУНКТАХ ТЗ)

Предпочтительно написать бота на JS, но можно и на Pyton. Полное тз со всеми аспектами и концепцией будет отправлено, после согласия с вашей стороны взяться за работу.

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