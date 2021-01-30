Подредактировать проект Microsoft Visual Basic

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Нужно подкорректировать проект Visual Basic, ктоторый перестал работать после того как обновился сайт goaloo, то есть по сути это просто парсер! Конечно там ничего сложно нету, но всё же нужен человек то немного подредактирует! PS пароли разработчика не стоят, дебаг там показывает какие то пару функций, но всё же не разобраться! Я так понимаю что проблема в Set oTableBodies = oTable.tBodies

'Debug.Print "oTableBodies.Length = " & oTableBodies.Length

'Stop

Где неможет найти oTables или tBodies!

Собственно там после нажатия кнопки Обновить, загружается сайт, после когда обновиться, после нажатия на прогнозы, должен парсить все игры с сайта! Может кто то поможет? Да и конечно после выполнения задания, нужно будет показать что вы изменили! Спасибо!

3 года назад
guest_1612014919952
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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