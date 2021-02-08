Формула excel число прописью

Прикладное ПОЗавершен2 заявки867 просмотров
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Необходимо создать формулу, чтобы в поле, которое отмечено зеленым автоматически вписывалось число прописью

Поля которые отмечены красным, необходимо закрыть для редактирования

3 года назад
mosalko
Антон 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
20 дней назад
Выбранный исполнитель
LeeSvetlana17
Светлана Ли 
48 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$15
1 день
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