mosalko

Антон mosalko

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 дня назад
83 отзыва
2 новых
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$2120
выплачено фрилансерам
41%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров+2 новых

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$25
10 баллов
7 дней назад
Дизайн рекламного баннера. Авто тематика
новый отзыв
Подбор шрифтовСоздание баннеров
Сотрудничеством доволен, интересная задача и простая коммуникация и быстрая оплата. Спасибо!
Круто. Очень. Отличная реализация идеи. Хорошо подобранный шрифт. Дизайн, отрисовка - все на высшем уровне. Доволен, однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
MrTree-dev
Михаил 
23 года
4 месяца в сервисе
Был
5 часов назад
$45
9 баллов
23 дня назад
Парсинг конкурентов Instagram
новый отзыв
InstagramПоиск информацииПривлечение подписчиков
Четкая и своевременная коммуникация. Хорошо расписано ТЗ, буду рад сотрудничать в дальнейшем.
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Ответный отзыв
AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
42 минуты назад
$50
10 баллов
год назад
Перевод сайта на английский (авто тематика)
Английский языкИспанский языкПеревод документовПеревод контентаПеревод статейПеревод текстов
Большое спасибо за заказ! Всё хорошо, рекомендую!
Все отлично. Спасибо за хорошую работу и ответственный подход к переводу!
Ответный отзыв
_design_
28 лет
4 года в сервисе
Был
14 часов назад
$200
10 баллов
год назад
Моделирование помещения. Автосервис
Создание чертежей
Спасибо за доверие, сотрудничаем дальше) Заказчика рекомендую!
Профессионал, отличный взгляд и креативные продуманные решения! Рад сотрудничеству!
Ответный отзыв
design-o0
Владимир 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$1180
10 баллов
год назад
Дизайн сайта. Детейлинг. Авто тематики.
Дизайн сайтов
Спасибо Антону за очень интересный проект. Чёткое задание и понимание что необходимо, моментальная оплата!
Отличная работа, хороший вкус, стильно, красиво и круто. Уверенная и грамотная работа! Спасибо!
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