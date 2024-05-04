Необходимо разработать лендинг страницу для компании carengineering с использованием готового дизайна в Figma. Страница должна кратко описывать все услуги, включая PPF, тонировку окон, шумоизоляцию и другие. Для блока с кожей и алькантарой предоставляются фото. Цель — привлечь клиентов через рекламу.
- Сайты «под ключ»24 заявкиОткрыт9 дней назад
Необходим рекламный баннер 4:3 для автосервиса. Основой станет оранжевая картинка с Porsche 911. Нужно добавить логотип компании и текст 'Luxury Detailing Center', подобрать шрифт. Изображение должно включать людей, работающих с автомобилем: накидывающих защитную пленку, полирующих крышу и чистящих сиденья. Примеры будут предоставлены.Баннеры1 исполнительЗавершен7 дней назад
Требуется монтаж вертикальных видеороликов для Instagram и YouTube из готовых горизонтальных материалов. Форматы: 1080x1920 для reels, 2160p для YouTube и квадрат 1:1 для постов. Необходимо комбинировать, замедлять и ускорять видео. Всего нужно создать 25 различных тем, по 3 ролика на каждую.Видеомонтаж9 заявокЗакрыт23 дня назад
Требуется парсинг конкурентов в Instagram для сбора целевых подписчиков. Задача включает фильтрацию ботов и активное взаимодействие: лайки и комментарии. Подписка на пользователей должна происходить только после их интереса к профилю, который должен быть не менее 10-15 секунд. Список конкурентов будет предоставлен.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершенмесяц назад
Требуется разработать логотип, состоящий из букв, с подсветкой на черной стене. Необходимо предложить удачные варианты подсветки: прямой и боковой, а также эстетичный и модный дизайн. Идея визуализации предоставлена, фото приложено.3D-графика10 заявокЗакрыт7 месяцев назад
Требуется перевод проекта на английский язык. Ожидается качественный перевод текстов с учетом специфики тематики. Подробности проекта уточняются.Переводынет заявокЗакрытгод назад
Требуется выполнить качественный перевод сайта с русского на английский язык, ориентируясь на авто тематику. Перевод должен быть ручным, без машинного или нейросетевого вмешательства. Подробности и материалы для работы представлены в Figma.Переводы1 исполнительЗавершенгод назад
Требуется разработать бланк компании по тюнингу автомобилей с учетом фирменного стиля. Формат выполнения - MS Word. Техническое задание приложено.Фирменный стиль9 заявокЗакрытгод назад
Необходимо разработать 3D-баннер для сайта с размерами 720x529 и 1440x529. Баннер должен включать силуэт Burj Khalifa вместо цифры один, с падающим светом на оранжевый Mclaren 720. Удалить человечка из изображения. Предоставлены ракурс и фото для ориентира.3D-графика3 заявкиЗакрытгод назад
Требуется разработать баннер-превью для видео на YouTube, который будет служить шаблоном для подстановки различных автомобилей. Необходимо учесть темный фон, использование шрифтов и логотипа Carengineering, а также уникальную модификацию иконки YouTube. В процессе работы потребуется согласовать шаблон и цвет для шести автомобилей, включая Range Rover Sport и Porsche 911.Баннеры7 заявокЗакрытгод назад
Требуется разработка сайта по недвижимости на платформе Wordpress. Необходима мультиязычность (английский и русский) и мультивалютность (доллар и дирхам). Сайт должен быть адаптивным для настольных и мобильных устройств, быстро работать и быть оптимизированным. Также требуется разместить проект на хостинге и подключить SSL сертификат.Системы управления (CMS)10 заявокЗакрытгод назад
Необходимо создать схематичное моделирование автосервиса для понимания рабочих зон. На первом этаже оставить душевую и клиентскую зоны, переместить офис, склад, кухню и раздевалку на второй этаж с лестницей. Это позволит освободить место для работы с машинами на первом этаже.Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершенгод назад
Требуется разработать дизайн сайта для недвижимости, включая создание логотипа. Дизайн должен соответствовать техническому заданию, представленному в приложении. Необходимы креативные решения и внимание к деталям, чтобы создать привлекательный интерфейс.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершенгод назад
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершенгод назад
- Чертежи и Схемы12 заявокЗакрытгод назад
Требуется грамотная настройка продвижения каналов VK и Telegram компании, специализирующейся на автомобильных товарах. Необходимо понимание аудитории и ее поведения, а также корректировка стратегии в течение 2-4 недель. Опыт в данной области является приоритетом.Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрытгод назад
Требуется видеомонтаж с переводом видео с русского на английский с использованием платного сервиса HeyGen. Имеются исходники и образцы. Задача - создать качественный и реалистичный видеоролик. Начнем с одного видео, общее количество 24. Необходимо убрать некорректные кадры и заменить их. Ожидаются предложения.Видеомонтаж10 заявокЗакрытгод назад
Задача состоит в создании нового названия для компании, занимающейся детейлингом, оклейкой авто защитными пленками и тюнингом. Название должно быть запоминающимся, презентабельным и легко произносимым. Учитывайте возможности использования аббревиатур и фраз из официальных видов деятельности.Нейминг и Слоганы5 заявокЗакрытгод назад
Разработайте логотип для детейлинг центра с учетом стиля минимализм. Предложите варианты для черного и белого фона, используя белый шрифт с акцентом. Варианты исполнения: просто 'Carengineering', с описанием 'профессиональное дооснащение авто' или с основными направлениями: Детейлинг, Шумоизоляция, Мультимедиа, Тюнинг.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется перевод договора на итальянский язык. Необходимо обеспечить грамотный и точный перевод с пониманием содержания документа. Обратите внимание на детали и специфику текста.Переводы12 заявокЗакрыт2 года назад