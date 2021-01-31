Дэшборд для визуализации боевой статистики для пошаговой РПГ

$150
Прикладное ПОЗакрыт2 заявки819 просмотров
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Нужно сделать дэшборд для визуализации боевой статистики для пошаговой РПГ. Формат данных полностью контролируется нами, данные в .csv. Инструмент будет в первую очередь применяться для целей игрового баланса.

Похоже будет на https://warcraftlogs.com - summary, damage done, damage taken, healing, deaths. Плюс здорово было бы иметь возможность загружать несколько датасетов и иметь режим сравнения (как в варкрафт логс).

Требований по конкретной технологии нет, нужно, что бы инструмент подразумевал возможность расширять функциональность по мере добавления статов.

3 года назад
guest_16120638693755
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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