Программа matlab

Доброго здравия. Нужно получать данные с сайта https://гибдд.рф/check/driver# Цель автоматизация проверки водительского удостоверения. Пожалуйста к цене не забывайте добавлять сроки. Спасибо.
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Нужно сделать 2 задания в matlab и написать небольшой отчет с объяснениями.
Тема: Бинарная классификация по результатам анализа групп влияющих факторов с помощью однослойных персептронов.
Пример есть в документе
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