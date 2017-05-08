Написать бот - кликер на python

Нужно написать бота который будет парсить новости с сайта, для новостной ленты (Канал с объявлением) в discord сервере (webhook)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать гибкий бот - кликер на python, который будет производить действия на разных сайтах (то есть бот настраиваемый).
Примерный Алгоритм:
1 опознал на сайте кнопку (по цвету хотя бы, лучше и по тексту) нажал на неё
2 опознал загруженную страницу (то есть сверившись с картинкой загруженного сайта понял, что сайт загрузился)
3 нажимает на следующую кнопку
4 опознал новую загруженную страницу
Настройка бота:
Это что-то типа библиотеки.
1 загружаем картинку
2 указываем действия (например: клик, ожидание 5с, следующий шаг)
3 загружаем картинку
4 опознание (например загруженной страницы, следующий шаг)
Сам поверхностно интересовался вопросом, и даже находил соответствующие статьи, Однако бюджет рассчитать не смог, жду предложений.
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