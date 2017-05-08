Написать бот - кликер на python

Нужно написать гибкий бот - кликер на python, который будет производить действия на разных сайтах (то есть бот настраиваемый).

Примерный Алгоритм:

1 опознал на сайте кнопку (по цвету хотя бы, лучше и по тексту) нажал на неё

2 опознал загруженную страницу (то есть сверившись с картинкой загруженного сайта понял, что сайт загрузился)

3 нажимает на следующую кнопку

4 опознал новую загруженную страницу

Настройка бота:

Это что-то типа библиотеки.

1 загружаем картинку

2 указываем действия (например: клик, ожидание 5с, следующий шаг)

3 загружаем картинку

4 опознание (например загруженной страницы, следующий шаг)

Сам поверхностно интересовался вопросом, и даже находил соответствующие статьи, Однако бюджет рассчитать не смог, жду предложений.