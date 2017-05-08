Разработка виджетов для амосрм

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разработка 3 виджетов для амосрм

1-ый виджет:

Автоматическое распределение лидов с окном-кабинетом и настраиваемые параметры (подробнее в ТЗ).

2-ой виджет:

По работе с документами

3-ий виджет:

Конструктор автоматических действий в амосрм

Прикрепляю ТЗ с детальным описанием задач. https://docs.google.com/document/d/1qDZAuxgF28oZ78keE_jWPf5DSLTulAo4UZ8P75M7q14/edit?usp=sharing

3 виджета, в целом, можно объединить и в один, можно раздельно, необходимо понимать вилку стоимостей разработки каждого из трех решений или комбинацию из трех и сроки.

Если такая работа для Вас - оставь отклик, и мы немедленно с тобой свяжемся!

До связи!