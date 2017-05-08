Разработка виджетов для амосрм

Задача - создать решение, позволяющее пользователю параллельно использовать все доступные ему каналы доступа в интернет, в результате получая более широкий и надежный канал. Требуется не failover, а именно bonding. Должно включать в себя клиентскую часть, ...
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Доброго времени суток! Наша компания ищет ответственного фрилансера для выполнения таких задач:
- разработка 3 виджетов для амосрм
1-ый виджет:
Автоматическое распределение лидов с окном-кабинетом и настраиваемые параметры (подробнее в ТЗ).
2-ой виджет:
По работе с документами
3-ий виджет:
Конструктор автоматических действий в амосрм
Прикрепляю ТЗ с детальным описанием задач. https://docs.google.com/document/d/1qDZAuxgF28oZ78keE_jWPf5DSLTulAo4UZ8P75M7q14/edit?usp=sharing
3 виджета, в целом, можно объединить и в один, можно раздельно, необходимо понимать вилку стоимостей разработки каждого из трех решений или комбинацию из трех и сроки.
Если такая работа для Вас - оставь отклик, и мы немедленно с тобой свяжемся!
До связи!
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