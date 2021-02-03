Нужна программа для ведения статистики чисел их показателей и анализа

Нужна программа, в которой можно будет вести статистику выпадения чисел, каждому числу соответствуют свои показатели (показатели - это группы чисел схожие по определенным признакам). программа должна делать простой анализ, например список наиболее часто повторяющихся чисел, кол-во и и процент повторений, количество и периодичность повторений чисел по одному из показателей, наиболее частые повторения серий из 2-3 чисел и некоторые другие функции. Подробнее расскажу в личке, с бюджетом не определился.