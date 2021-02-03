Доработка программы на Python

Написать программу для рассылки приглашений в вайбере, на вступление в сообщество
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разрабатывается программа по заданию преподавателя в университете. Часть уже есть. Необходимо добавить некоторые функции. Все описано в файле ТЗ. Код текущей программы прилагаю. Отвечу на вопросы, если появятся.
- Похожие заказы
- Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт3 года назад
Доброго времени суток! Наша компания ищет ответственного фрилансера для выполнения таких задач: [list][*]разработка 3 виджетов для амосрм [/list] [b]Функционал виджетов: 1-ый виджет:[/b] Автоматическое распределение лидов с окном-кабинетом и настраиваемые параметры (подробнее в ТЗ). [b]2-ой виджет:[/b] По работе с документами [b]3-ий виджет:[/b] Конструктор автоматических действий ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт3 года назад
Задача - создать решение, позволяющее пользователю параллельно использовать все доступные ему каналы доступа в интернет, в результате получая более широкий и надежный канал. Требуется не failover, а именно bonding. Должно включать в себя клиентскую часть, ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо внедрять свой js на сайт и отправлять запрос от имени сайтаЗакрыт3 года назад
Нужно написать гибкий бот - кликер на python, который будет производить действия на разных сайтах (то есть бот настраиваемый). Примерный Алгоритм: 1 опознал на сайте кнопку (по цвету хотя бы, лучше и по тексту) нажал на неё 2 ...Закрыт3 года назад
- $5
Нужно написать бота который будет парсить новости с сайта, для новостной ленты (Канал с объявлением) в discord сервере (webhook)Прикладное ПО1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужно сделать 2 задания в matlab и написать небольшой отчет с объяснениями. Тема: Бинарная классификация по результатам анализа групп влияющих факторов с помощью однослойных персептронов. Пример есть в документеЗакрыт3 года назад
Доброго здравия. Нужно получать данные с сайта https://гибдд.рф/check/driver# Цель автоматизация проверки водительского удостоверения. Пожалуйста к цене не забывайте добавлять сроки. Спасибо.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день, задача - реализовать машину Тьюринга на java. Она должна четко соответствовать тз, спецификации, прототипам экранных форм, сценариям. Спасибо. Проект нужно сделать в течение 10 дней.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно написать управляющую программу в ArtCamПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад