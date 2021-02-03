Доработка программы на Python

Прикладное ПОЗакрытнет заявок1107 просмотров
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Разрабатывается программа по заданию преподавателя в университете. Часть уже есть. Необходимо добавить некоторые функции. Все описано в файле ТЗ. Код текущей программы прилагаю. Отвечу на вопросы, если появятся.

Python
3 года назад
guest_16123769742188
3 года в сервисе
Был
3 года назад