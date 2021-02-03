Панель на puppeteer с интеграцией api

$70
Прикладное ПОЗакрыт1 заявка540 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна панель для выполнения кода на puppeteer в сессиях браузера gologin

api - https://github.com/gologinapp/gologin

пример на node.js - https://github.com/gologinapp/gologin/blob/master/selenium/example.js

пример на python - https://github.com/gologinapp/gologin/blob/master/selenium/gologin-selenium.py

С gui, добавляю в нее token(id) сессии, и с помощью кнопок могу открыть/исполнить код/сохранить куки в папку.

Возможность добавлять несколько видов скриптов, дополнять скрипты.

Добавлять входные данные с помощью окна в программе/txt файлов

В плане скриптов, требуется авторегер с интеграцией smshub https://smshub.org/info

На том же puppeteer, для какого сайта скрипт, если интересно, напишу в личной переписке.

3 года назад
Metaferssance
Михаил 
33 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Доработка программы на Python

    Разрабатывается программа по заданию преподавателя в университете. Часть уже есть. Необходимо добавить некоторые функции. Все описано в файле ТЗ. Код текущей программы прилагаю. Отвечу на вопросы, если появятся.

    Python
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка виджетов для амосрм

    Доброго времени суток! Наша компания ищет ответственного фрилансера для выполнения таких задач: [list][*]разработка 3 виджетов для амосрм [/list] [b]Функционал виджетов: 1-ый виджет:[/b] Автоматическое распределение лидов с окном-кабинетом и настраиваемые параметры (подробнее в ТЗ). [b]2-ой виджет:[/b] По работе с документами [b]3-ий виджет:[/b] Конструктор автоматических действий ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать ПО, реализующее технологию VPN с бондингом каналов

    Задача - создать решение, позволяющее пользователю параллельно использовать все доступные ему каналы доступа в интернет, в результате получая более широкий и надежный канал. Требуется не failover, а именно bonding. Должно включать в себя клиентскую часть, ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать бот - кликер на python

    Нужно написать гибкий бот - кликер  на python, который будет производить действия на разных сайтах (то есть бот настраиваемый). Примерный Алгоритм: 1  опознал на сайте кнопку (по цвету хотя бы, лучше и по тексту) нажал на неё 2 ...

    Python
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Программа matlab

    Нужно сделать 2 задания в matlab и написать небольшой отчет с объяснениями. Тема: Бинарная классификация по результатам анализа групп влияющих факторов с помощью однослойных персептронов. Пример есть в документе

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсинг сайта на C# .Net Core

    Доброго здравия. Нужно получать данные с сайта https://гибдд.рф/check/driver# Цель автоматизация проверки водительского удостоверения. Пожалуйста к цене не забывайте добавлять сроки.  Спасибо.

    Парсинг сайта
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Реализация машины Тьюринга на Java

    Добрый день, задача - реализовать машину Тьюринга на java. Она должна четко соответствовать тз, спецификации, прототипам экранных форм, сценариям. Спасибо. Проект нужно сделать в течение 10 дней.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    3 года назад