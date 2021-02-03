Создать простое расширение chrome

Написать программу для рассылки приглашений в вайбере, на вступление в сообщество
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Расширение chrome для ВКонтакте. Возле каждого диалога будет точка/кнопка. Когда я на неё нажимаю у меня высвечивается 3 цвета красный оранжевый и зеленый. При нажатии на любой из цветов, диалог с человеком, возле которого была эта кнопка, помечается цветом который я выбрал.
То есть мне нужно чтобы каждый диалог помечался тем или иным цветом, который я выберу, и оставался таким даже после релога страницы, новой вкладки и т.п.
Можно даже делать не функционал кнопкой, а как вам будет удобнее, лишь бы сама функция с цветами диалогов работала.
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