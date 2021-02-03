Доработать программу на Qt

Нужно написать гибкий бот - кликер на python, который будет производить действия на разных сайтах (то есть бот настраиваемый). Примерный Алгоритм: 1 опознал на сайте кнопку (по цвету хотя бы, лучше и по тексту) нажал на неё 2 ...