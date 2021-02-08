Solidity разработчик

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В digital-агентство ищем blockchain разработчиков, для разработки смарт-контрактов на Ethereum, TRON. Наша специализация разработка блокчейн решений для клиентов со всего мира.
Работа предполагается проектная, однако, длительные перерывы между проектами отсутствует.
Имеется очередь из клиентов, новые проекты выдаются в работу сразу же после завершения предыдущих.
Работа удаленная, фулл-тайм, часовой пояс не важен.
Оплата сдельная по проектам, еженедельно.
Какими задачами предстоит заниматься
- Разработка смарт-контрактов на Solidity
- Тестирование смарт-контрактов
- Аудит смарт-контрактов
- Разработка web-интерфейса (личных кабинетов) для смарт-контрактов
Какие навыки пригодятся
- Опыт solidity разработки от 2 лет
- Опыт разработки контрактов для реферальных программ, DeFi, Staking, экономических игр
- Знание web3js - обязательно
- Опыт интеграции Metamask и Tronwallet - обязателен, других кошельков - приветствуется
- Понимание основных blockchain (ethereum, tron)
- Написание тестов для truffle
- Понимание основных security pitfalls при написании smart-контрактов на solidity/EVM будет плюсом
- Опыт интеграции web-приложений с blockchain
- Хотя бы базовый английский, для коммуникации в мессенджерах с клиентами и коллегами
Условия
- Удаленная работа, можете работать хоть на берегу моря, имея стабильный интернет и связь
- Гибкое начало рабочего дня
- Работа в растущей компании
- Опытные и понимающие наставники
- Отсутствие бюрократии
Свяжитесь с нами в телеграм — @redinkirill для собеседования и обсуждения условий работы.
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