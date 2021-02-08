Solidity разработчик

В digital-агентство ищем blockchain разработчиков, для разработки смарт-контрактов на Ethereum, TRON. Наша специализация разработка блокчейн решений для клиентов со всего мира.

Работа предполагается проектная, однако, длительные перерывы между проектами отсутствует.

Имеется очередь из клиентов, новые проекты выдаются в работу сразу же после завершения предыдущих.

Работа удаленная, фулл-тайм, часовой пояс не важен.

Оплата сдельная по проектам, еженедельно.

Какими задачами предстоит заниматься

Разработка смарт-контрактов на Solidity

Тестирование смарт-контрактов

Аудит смарт-контрактов

Разработка web-интерфейса (личных кабинетов) для смарт-контрактов

Какие навыки пригодятся

Опыт solidity разработки от 2 лет

Опыт разработки контрактов для реферальных программ, DeFi, Staking, экономических игр

Знание web3js - обязательно

Опыт интеграции Metamask и Tronwallet - обязателен, других кошельков - приветствуется

Понимание основных blockchain (ethereum, tron)

Написание тестов для truffle

Понимание основных security pitfalls при написании smart-контрактов на solidity/EVM будет плюсом

Опыт интеграции web-приложений с blockchain

Хотя бы базовый английский, для коммуникации в мессенджерах с клиентами и коллегами

Условия

Удаленная работа, можете работать хоть на берегу моря, имея стабильный интернет и связь

Гибкое начало рабочего дня

Работа в растущей компании

Опытные и понимающие наставники

Отсутствие бюрократии

Свяжитесь с нами в телеграм — @redinkirill для собеседования и обсуждения условий работы.