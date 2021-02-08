Solidity разработчик

$2000
Прикладное ПОЗакрыт1 заявка762 просмотра
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В digital-агентство ищем blockchain разработчиков, для разработки смарт-контрактов на Ethereum, TRON. Наша специализация разработка блокчейн решений для клиентов со всего мира.

Работа предполагается проектная, однако, длительные перерывы между проектами отсутствует.

Имеется очередь из клиентов, новые проекты выдаются в работу сразу же после завершения предыдущих.

Работа удаленная, фулл-тайм, часовой пояс не важен.

Оплата сдельная по проектам, еженедельно.

Какими задачами предстоит заниматься

  • Разработка смарт-контрактов на Solidity
  • Тестирование смарт-контрактов
  • Аудит смарт-контрактов
  • Разработка web-интерфейса (личных кабинетов) для смарт-контрактов

Какие навыки пригодятся

  • Опыт solidity разработки от 2 лет
  • Опыт разработки контрактов для реферальных программ, DeFi, Staking, экономических игр
  • Знание web3js - обязательно
  • Опыт интеграции Metamask и Tronwallet - обязателен, других кошельков - приветствуется
  • Понимание основных blockchain (ethereum, tron)
  • Написание тестов для truffle
  • Понимание основных security pitfalls при написании smart-контрактов на solidity/EVM будет плюсом
  • Опыт интеграции web-приложений с blockchain
  • Хотя бы базовый английский, для коммуникации в мессенджерах с клиентами и коллегами

Условия

  • Удаленная работа, можете работать хоть на берегу моря, имея стабильный интернет и связь
  • Гибкое начало рабочего дня
  • Работа в растущей компании
  • Опытные и понимающие наставники
  • Отсутствие бюрократии
﻿

Свяжитесь с нами в телеграм — @redinkirill для собеседования и обсуждения условий работы.

3 года назад
andrey2610
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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