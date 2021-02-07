Разработчик Yii2 в проект по работе со складом, продажами eCommerce

В команду из 3-х человек ищем разработчика Yii с опытом работы с этим Framework.

Проекту больше года, команда не сменилась и мы динамично растем.

Ищем человека на полный день, важно чтобы вы были в обговоренное время на связи.

В заявке пож. укажите ваш опыт работы и желаемую часовую ставку.

Мы работаем только с часовой ставкой, т.к. часто ТЗ меняется на ходу и очень тяжело работать проектно.

Если вы заинтересованны в долгосрочном сотрудничестве: мы ждем вас.