Программатор ESP 32

Необходимо написать программу ( exe для Windows ) для загрузки прошивок в ESP32

Программа должна иметь инсталлер для установки на чистую клиентскую машину всех необходимых драйверов и библиотек.

Программа должна сама автоматически определять порт на котором висит ESP32

Выбор прошивки с диска или через меню с выбором каталога и файла или drag & drop файла на окно программы.

Сам ехе должен быть написан на С++ ( WinAPI или MFC компилятор MSVC ) . Исходники должны предоставляться после полной оплаты за проект.