Telegram бот для подсчета калорий

Требуется разработать CTI-приложение, которое будет устанавливаться на ПК с ОС Windows и будет осуществлять связь с АТС. Взаимодействие с данным приложением будет происходить в виде REST API, т.е. приложение должно выполнять не только роль клиента для ...
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Требуется бот для telegram для учета дневной нормы ккалорий. Пользователь вводит в бот свои данные, по ним рассчитывается рекомендуемая норма ккалорий, при желании пользователь ее может сменить. Пользователь может вводить потраченные за день калории, а бот выводит статистику, сколько осталось и тд. Примерный список команд: /start Выводит краткую информацию о боте и список доступных команд Так же заносит начальные данные о пользователе (id, registration_date) если пользователь еще не использовал бота(id нет в базе данных) /info Выводит список всех команд и инфу о них? /mystats Показывает данные пользователя (пол, вес, рост, возраст, активность), если не внесены, рассказывает о команде /addstats и предлагает ее ввести или нажать на клавиатуре /addstats (?) Начинает диалог занесения в бд всех данных пользователя (вес, рост, возраст, активность) По окончанию диалога выводит рекомендованную дневную норму калорий. /calnorm Выводит рекомендуемую дневную норму калорий. Если она не расчитана, выводит информацию о команде /addstats и предлагает ее ввести или нажать на клавиатуре. /setcalnorm Задать дневную норму калорий самостоятельно /todaycal Выводит кол-во потраченых за день калорий /pluscal Добавить потраченные калории
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