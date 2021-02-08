Написать парсер поисковой выдачи вайлдбериз (только на C#)

Необходим парсер поисковой выдачи товаров на сайте вайлдбериз. Поиск товара по ключевому слову и каталогу в разрезе стран, городов, разной сортировкой и на всех страницах выдачи.

Нужна имплементация только на C#, в дальнейшем есть потребность в разработке дополнительных парсеров.