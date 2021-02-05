C# ASP .NET CORE MVC, Доработать проект

Прикладное ПОЗакрыт3 заявки551 просмотр
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Есть проект, требуется прикрутить туда авторизацию ( с двухсторонней аутенфикацией и восстановлением по почте), Разграничение прав доступа, собрать статистику по определенным таблицам внутри проекта.

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3 года назад
guest_16127342362
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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