Есть парсинговая система из нескольких парсеров (сами процессы парсинга между собой не связаны, сравнивается только результат их работы). Задача следующая: На данный момент времени один из парсерсеров написанный на Node js перестал работать, так как всю ...
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Требуется разработать CTI-приложение, которое будет устанавливаться на ПК с ОС Windows и будет осуществлять связь с АТС.
Взаимодействие с данным приложением будет происходить в виде REST API, т.е. приложение должно выполнять не только роль клиента для АТС, но и роль сервера для других клиентов, которые будут к нему подключаться.
АТС, к которой будет подключаться приложение: Panasonic KX-NS1000RU
Суть REST API запросов, которые будут приходить на данное приложение:
- получить список пользователей
- получить список групп (группы на которые будет совершаться перевод звонка)
- совершить исходящий звонок с определенного пользователя
- завершить звонок (по идентификатору звонка)
- перевести звонок (по идентификатору звонка) на другого пользователя
- перевести звонок (по идентификатору звонка) на другую группу
Также при поступлении звонка (любого пользователя) – должен отправляться GET запрос на заданный URL для получения информации о данном контакте (для отображения имени на экране телефона пользователя). В параметрах запроса должны отправляться данные о пользователе, данные о номере телефона клиента, идентификатор звонка. В ответ будет передано имя контакта (для отображения имени на экране телефона пользователя).
Просьба к потенциальным исполнителям указать:
1. язык программирования, на котором будет написано приложение
2. если был опыт написания подобных приложений то укажите что это было и какие задачи решало
3. имеется ли устройство (АТС) для тестирования
4. сроки и стоимость (предварительная)
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