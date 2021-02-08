Разработать CTI-приложение

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Требуется разработать CTI-приложение, которое будет устанавливаться на ПК с ОС Windows и будет осуществлять связь с АТС.

Взаимодействие с данным приложением будет происходить в виде REST API, т.е. приложение должно выполнять не только роль клиента для АТС, но и роль сервера для других клиентов, которые будут к нему подключаться.

АТС, к которой будет подключаться приложение: Panasonic KX-NS1000RU

Суть REST API запросов, которые будут приходить на данное приложение:

- получить список пользователей

- получить список групп (группы на которые будет совершаться перевод звонка)

- совершить исходящий звонок с определенного пользователя

- завершить звонок (по идентификатору звонка)

- перевести звонок (по идентификатору звонка) на другого пользователя

- перевести звонок (по идентификатору звонка) на другую группу

Также при поступлении звонка (любого пользователя) – должен отправляться GET запрос на заданный URL для получения информации о данном контакте (для отображения имени на экране телефона пользователя). В параметрах запроса должны отправляться данные о пользователе, данные о номере телефона клиента, идентификатор звонка. В ответ будет передано имя контакта (для отображения имени на экране телефона пользователя).

Просьба к потенциальным исполнителям указать:

1. язык программирования, на котором будет написано приложение

2. если был опыт написания подобных приложений то укажите что это было и какие задачи решало

3. имеется ли устройство (АТС) для тестирования

4. сроки и стоимость (предварительная)

3 года назад
donpauls
Павел 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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