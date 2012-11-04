donpauls

Павел donpauls

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$300
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Адаптация существующего приложения к Андроид 11/12

    Требуется адаптировать существующее мобильное приложение для интеграции звонков с CRM системами к Android 11 и 12. Необходимо использовать нативный код разработки без библиотек. Знание SQLite, ListView и AsyncTask обязательно. Предпочтительно наличие возможности голосового общения.

    AndroidSQLite
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать CTI-приложение

    Требуется разработать CTI-приложение, которое будет устанавливаться на ПК с ОС Windows и будет осуществлять связь с АТС. Взаимодействие с данным приложением будет происходить в виде REST API, т.е. приложение должно выполнять не только роль ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Приложение для автоматизации пункта проката IOS/Android

    $500

    Требуется разработать приложение для IOS и Android.  Приложение для автоматизации пункта проката  (велосипеды, гироскутеры, электромобили и т.д). В приложении должна быть база техники проката.  2 уровня авторизации:  1. Просто администратор ...

    AndroidFirebaseiOSSQLite
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Исправление ошибок Андроид-приложения

    Есть приложение для Андроид, суть работы которого заключается в том, чтобы фиксировать историю звонков, записывать разговоры и передавать на сервер для последующей синхронизацией с CRM. Проблема заключается в том, что у некоторых ...

    Android
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Правка JS кода

    $10

    Требуется написать скрипт, который будет при встраивании на страницу: Брать значение из строки урл На основании этого значения будет отправлять get запрос к серверу На основании парсинга ответа сервера будет формировать две ...

    JavaScript
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Приложение для работы с папками (под Мак ОС)

    Требуется разработать приложение, которое должно запускаться при клике по ссылке определенного типа в браузере и создавать необходимую папку и открывать её в проводнике. Пример ссылки: "polytely:folder^dir1\deal\1.Сделка_33_^" Результатом должно быть ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать построитель блок-схем

    $100

    Для Онлайн АТС требуется написать графический онлайн построитель блок схем, наподобие как в Google Docs - рисунок. Каждый объект на рисунке - это запись в таблице, свойства объекта и связи - это поля таблицы. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Консультация- Корпоративный портал 1С-Битрикс

    Нужна консультация по разработке приложений в маркетплейс Битрикс - корпоративный портал. Требования: -Знания в области продуктов "Корпоративный портал" и "Битрикс24" -Наличие и возможность общаться по скайпу

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Простое приложение для Windows 8 для м-на прилож.

    Требуется создать простое приложение для Windows 8 (для магазина приложений), которое бы выполняло всего одну функцию - вызов файла с параметрами. Предыстория: При использовании браузера Google Chrome при клике по телефонному ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Код VB6 - загрузка файлов на Dropbox

    Требуется написать функцию для VB6 с помощью которой можно было бы загружать файлы на Dropbox. Функция должна возвращать публичную ссылку, по которой можно этот файл скачать.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать Activex-объект для 1С

    Задача: Требуется создать Activex-объект для встраивания в 1С, задачей которого будет принимать COPYDATA-сообщения из другого приложения (параметр - телефонный номер), пробивать по базе 1С принадлежность этого номера контакту и отправлять ответное сообщение COPYDATA с ...

    1С-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать код VBA

    $50

    Требуется написать код VBA, который можно было бы применять на любых версиях MS ACCESS (2000-2013). Отправка и прием сообщений COPYDATA для обмена данными с другими приложениями. Есть рабочий код ...

    VBA
    Базы данных5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать код с использованием AJAX

    $50

    Требуется разработать код, позволяющий постить события в CRM-систему. Более подробно - при переписке. CRM-система: amoCRM инструкция, API: http://www.amocrm.ru/add-ons/api.php От исполнителя требуется возможность голосового общения (скайп или телефон)

    AJAXAmoCRM
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработать плагин

    $50

    У меня на сайте стоит плагин формы обратной связи. Плагин называется «Форма контактов FS» Так вот, мне нужно чтобы мне в письме приходило не только то, что человек ввёл, но и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Правка шаблона (темы) для WordPress

    Требуется сделать некоторые правки. Подробности - при переписке. Требования, кроме знания WordPress - возможность голосового общения по телефону или скайпу (обязательно).

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Приложение для Cisco (телефония)

    Требуется создать приложение или сервис, который мог бы управлять ip-телефоном, подключенным к Cisco. Только набор номера. Т.е. это должно выглядеть так: На столе стоит ip-телефон. Пользователь чтобы позвонить, не набирает номер на ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приложение для Asterisk

    Требуется создать приложение или сервис, который мог бы управлять ip-телефоном, подключенным к Asterisk. Только набор номера. Т.е. это должно выглядеть так: На столе стоит ip-телефон. Пользователь чтобы позвонить, не набирает номер на ...

    Asterisk
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Ddeeeennn
Денис 
22 года
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$300
10 баллов
5 лет назад
Приложение для автоматизации пункта проката IOS/Android
AndroidFirebaseiOSSQLite
Спасибо за интересный проект! Сотрудничеством доволен. Надеюсь на новые проекты. :)
- давно вместе работаем - хоть и школьник, но знает что делать) - выложил заказ на всех фриланс-платформах. Но Денис предложил решение выгоднее - Flutter. Все предлагали Java/Swift, React'ы всякие. Но, Денис оказался круче) и предложил кросс-платформенное современное решение
Ответный отзыв
Ddeeeennn
Денис 
22 года
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Исправление ошибок Андроид-приложения
Android
Всем доволен :) Рассчитываю на долгое сотрудничество.
Исполнитель очень внимательно отнесся к моему заказу и выполнил все что требовалось. Рекомендую!
Ответный отзыв
remueur
Андрей 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
30 отзывов(-5)
$20
10 баллов
11 лет назад
Процедура VBA (MS Access 2003)
VBA
Хороший, адекватный заказчик. Оплата была произведена в полном объеме и в срок.
Работа была выполнена на высшем уровне, не жалею что выбрал именно Андрея исполнителем!
Ответный отзыв
Paule
Павел 
52 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Установить форум phpBB на сайт WP
WordPress
Доволен сотрудничеством. Понятное ТЗ, моментальная оплата.
Павел сделал всё что требовалось. Со сроками проблем не было.
Ответный отзыв
4VIY
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Простое приложение для Windows 8 для м-на прилож.
Хороший заказчик. На небольшом проекте (а скорее даже консультации) была своевременная 100% предоплата, полное и грамотное задание, что подтверждает техническую грамотность и подкованность человека, оперативные ответы на интересующие уточнения здесь на сайте, и только положительные эмоции от сотрудничества. Периодически возникали некоторые задержки с проверкой результатов, но как я понял не по вине Павла. Рекомендую к сотрудничеству.
Ярослав - мастер своего дела. Работа была выполнена быстро и качественно.
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