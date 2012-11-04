Требуется адаптировать существующее мобильное приложение для интеграции звонков с CRM системами к Android 11 и 12. Необходимо использовать нативный код разработки без библиотек. Знание SQLite, ListView и AsyncTask обязательно. Предпочтительно наличие возможности голосового общения.
- Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработать CTI-приложение, которое будет устанавливаться на ПК с ОС Windows и будет осуществлять связь с АТС. Взаимодействие с данным приложением будет происходить в виде REST API, т.е. приложение должно выполнять не только роль ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $500
Требуется разработать приложение для IOS и Android. Приложение для автоматизации пункта проката (велосипеды, гироскутеры, электромобили и т.д). В приложении должна быть база техники проката. 2 уровня авторизации: 1. Просто администратор ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть приложение для Андроид, суть работы которого заключается в том, чтобы фиксировать историю звонков, записывать разговоры и передавать на сервер для последующей синхронизацией с CRM. Проблема заключается в том, что у некоторых ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $10
Требуется написать скрипт, который будет при встраивании на страницу: Брать значение из строки урл На основании этого значения будет отправлять get запрос к серверу На основании парсинга ответа сервера будет формировать две ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется выполнить адаптацию обработки 1с 8.3 УНФ для ос Линукс. Так как в проекте используется компонент отправки запросов https для виндовс, следовательно под Линукс работать не хочет1С-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Требуется разработать приложение, которое должно запускаться при клике по ссылке определенного типа в браузере и создавать необходимую папку и открывать её в проводнике. Пример ссылки: "polytely:folder^dir1\deal\1.Сделка_33_^" Результатом должно быть ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $100
Для Онлайн АТС требуется написать графический онлайн построитель блок схем, наподобие как в Google Docs - рисунок. Каждый объект на рисунке - это запись в таблице, свойства объекта и связи - это поля таблицы. ...Закрыт10 лет назад
Нужна консультация по разработке приложений в маркетплейс Битрикс - корпоративный портал. Требования: -Знания в области продуктов "Корпоративный портал" и "Битрикс24" -Наличие и возможность общаться по скайпуЗакрыт11 лет назад
Требуется создать простое приложение для Windows 8 (для магазина приложений), которое бы выполняло всего одну функцию - вызов файла с параметрами. Предыстория: При использовании браузера Google Chrome при клике по телефонному ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется написать функцию для VB6 с помощью которой можно было бы загружать файлы на Dropbox. Функция должна возвращать публичную ссылку, по которой можно этот файл скачать.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт12 лет назад
Задача: Требуется создать Activex-объект для встраивания в 1С, задачей которого будет принимать COPYDATA-сообщения из другого приложения (параметр - телефонный номер), пробивать по базе 1С принадлежность этого номера контакту и отправлять ответное сообщение COPYDATA с ...1С-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется написать код VBA, который можно было бы применять на любых версиях MS ACCESS (2000-2013). Отправка и прием сообщений COPYDATA для обмена данными с другими приложениями. Есть рабочий код ...Базы данных5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно установить форум phpBB на сайт WordPress (общая аутентификация).Завершен12 лет назад
- $50
Требуется разработать код, позволяющий постить события в CRM-систему. Более подробно - при переписке. CRM-система: amoCRM инструкция, API: http://www.amocrm.ru/add-ons/api.php От исполнителя требуется возможность голосового общения (скайп или телефон)Завершен12 лет назад
- $50
У меня на сайте стоит плагин формы обратной связи. Плагин называется «Форма контактов FS» Так вот, мне нужно чтобы мне в письме приходило не только то, что человек ввёл, но и ...Завершен12 лет назад
Требуется сделать некоторые правки. Подробности - при переписке. Требования, кроме знания WordPress - возможность голосового общения по телефону или скайпу (обязательно).HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Необходима расширенная регистрация пользователей: Поля для регистрации: -Имя -Эл.почта -Телефон -Пароль -Подтверждение пароля Поля для входа: -Эл.почта -Пароль Для ...Закрыт12 лет назад
Требуется создать приложение или сервис, который мог бы управлять ip-телефоном, подключенным к Cisco. Только набор номера. Т.е. это должно выглядеть так: На столе стоит ip-телефон. Пользователь чтобы позвонить, не набирает номер на ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется создать приложение или сервис, который мог бы управлять ip-телефоном, подключенным к Asterisk. Только набор номера. Т.е. это должно выглядеть так: На столе стоит ip-телефон. Пользователь чтобы позвонить, не набирает номер на ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт13 лет назад