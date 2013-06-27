Установить форум phpBB на сайт WP

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок156 просмотров

Нужно установить форум phpBB на сайт WordPress (общая аутентификация).

WordPress
12 лет назад
donpauls
Павел 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Paule
Павел 
52 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$30
2 дня
Павел сделал всё что требовалось. Со сроками проблем не было.
Доволен сотрудничеством. Понятное ТЗ, моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

Paule
Павел 
52 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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