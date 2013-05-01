Парсер реферера (поискового запроса)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки115 просмотров

Здравствуйте. Нужно написать скрипт который будет отоброжать на странице сайта поисковый запрос по которому был сделан переход с гугла. Например: На страницу сайта вы попали по поисковому запросу "и отоброжается поисковый запрос".

12 лет назад
ultrabait
Сергей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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