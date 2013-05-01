Разработать мощный парсер товара

Нужно сделать парсер товаров с сайта поставщиков на несколько моих сайтов. Парсер должен иметь web интерфейс.

Логика интерфейса уже придумана и есть доступ к сайту divnom.ru на котором можно посмотреть подобный парсер. (мы будем делать облегченный вариант)

Сейчас приложены скриншоты рабочего парсера divnom.ru , я запишу видео о том что нужно перенести с этого парсера на мой парсер.

Логику парсера и интерфейс нужно разработать один раз и внедрить на 4 сайта (webasyst).

Поставщиков на все сайты 16 шт.

Более подробное ТЗ смотрите в приложении.

Сейчас внедрены 2 поставщика на сайт goodbutik.ru, но они до конца не работают. Эти 2 парсера делал программист, сейчас мы с ним расстались из за того что он кормил меня обещаниями но в итоге ничего не работает.

Работа будет оплачиваться по проектно, за каждый проект по 10.000 руб.

Срок 1 месяц.

Список поставщиков и какой должен быть функционал парсера смотрите в ТЗ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

1. Кол-во подобных реализованных проектов

2. Связь голосом ( обязательно )

ВНИМАНИЕ! ОТКЛИКИ оставленные НЕ В ФОРМАТЕ, который я попросил БУДУТ ОТКЛОНЯТЬСЯ. Нет смысла начинать сотрудничать, если точно не могут быть выполнены такие простейшие требования.