Парсинг сайта

Требуется скрипт, парсящий с сайта http://slovari.yandex.ru/~книги/ все словарные статьи указанного словаря (кроме иностранных словарей). Результатом должен явиться php-скрипт для парсинга любого из словарей по выбору и txt-файл для каждого из словарей.

Обязательно должна быть настройка того, какой словарь тащить. При этом не должно быть пропущенных и дублированных словарных статей.

Нужен консольный скрипт на PHP.

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ВАЖНО: Предоплат нет. Оплачивается только полностью выполненная работа. Возможна безопасная сделка.

ВАЖНО: Сразу указывайте цену и срок. Предложения типа «Обращайтесь, договоримся» не рассматриваются!

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