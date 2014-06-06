Модуль для Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки181 просмотр

На сайт, работающий на CMS Drupal необходимо написать скрипт/модуль для автоматической записи на занятия мотошколы.

Аналог такого скрипта можно видеть здесь: http://www.moto-old.ru/zapisy.php?r=home/show

В приложенном файле графика и ТЗ по работе скрипта на требуемом сайте.

Исходники графики в psd - вышлю выбранному исполнителю.

Обсудить детали можно в ЛС, icq или skype.

Сроки - около недели.

Оплата: Оптимально - Я.Деньги, но можно и другими способами на выбор исполнителя.

Drupal
12 лет назад
kiberus
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

storozhuk_d
Дмитрий 
42 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$300
7 дней
Хорошая работа! Сложная работа была выполнена качественно и в оговоренные сроки. Все поправки и доработки внесены.
Нормальный, адекватный заказчик, неоговоренные доработки оплачиваются, оплата в срок.

Заявки фрилансеров

storozhuk_d
Дмитрий 
42 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад

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