Скрипт YML для ASP

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка137 просмотров

Ищу специалиста, который напишет скрипт для автоматической генерации YML файла для Яндекс Маркета. Сайт на ASP. Оплата после проверки файла в валидаторе.

12 лет назад
Blessman
Максим 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров