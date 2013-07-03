Всем привет. необходимо разработать новые функции и устранить ошибки на сайте dneprburservice.com (c#) 1) разработать калькулятор (на трех языках) http://gidrobur.com.ua/kalkulyatsiya 2) устранить ошибки в разработанном блоге (мелкие косячки, при переписке покажу). ...
Требуется написать веб-калькулятор
Необходимо написать калькулятор по типу http://www.potolok54.ru/node/79 и установить на сайт под джумлой 2.5.х
Цены для калькулятора:
Этот раздел при нажатие на фактуры должен открываться
Фактуры :
Китай 320 -500руб
Китай 200 -450 руб
Китай 500 600 руб
Китай цветной -550 руб
Гермаеия 270 -550 руб
Германия 150 420руб
Германия цветной 180 -570руб
Германия цветной 130- 450руб
Италия 200 -400руб
Италия200 цветнной -580 руб
Точечные светильники 250 руб шт
Люстра 250 руб
Гардина 250 руб м/п
Переход уровня 1650 руб
Скрытая гардина с загибом полотна 1000руб
Скрытая гардина без загиба полотна 250 руб
Двухцветная спайка полотен 600руб
Установка светодиодной ленты 150 руб м/п
фотопечать 2000
прямолинейная спайка полотен 450 рублей м п .
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