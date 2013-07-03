Требуется написать веб-калькулятор

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок196 просмотров

Необходимо написать калькулятор по типу http://www.potolok54.ru/node/79 и установить на сайт под джумлой 2.5.х

Цены для калькулятора:

Этот раздел при нажатие на фактуры должен открываться

Фактуры :

Китай 320 -500руб

Китай 200 -450 руб

Китай 500 600 руб

Китай цветной -550 руб

Гермаеия 270 -550 руб

Германия 150 420руб

Германия цветной 180 -570руб

Германия цветной 130- 450руб

Италия 200 -400руб

Италия200 цветнной -580 руб

Точечные светильники 250 руб шт

Люстра 250 руб

Гардина 250 руб м/п

Переход уровня 1650 руб

Скрытая гардина с загибом полотна 1000руб

Скрытая гардина без загиба полотна 250 руб

Двухцветная спайка полотен 600руб

Установка светодиодной ленты 150 руб м/п

фотопечать 2000

прямолинейная спайка полотен 450 рублей м п .

JoomlaNode.js
12 лет назад
topdobra
Андрей 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

web_botan
Эльвин 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
34 отзыва(-2)
12 лет назад
$40
1 день
Спасибо. Работа была сделана оперативно!
Спасибо за сотрудничество

Заявки фрилансеров

web_botan
Эльвин 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
34 отзыва(-2)
12 лет назад

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