Масштабатор картинки (jquery)

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Закрыт2 заявки128 просмотров

Внести правки в масштабатор:

1. при клике кнопки "1:1" схема должна возвращаться в исходный масштаб как при загрузке страницы

2. сделать возможность управления масштабом ползунком (либо прикрутить готовый код http://webinby.ru/uroki-po-javascript/kak-sdelat-polzunok-na-jquery-ui.html)

п.с. остальные кнопки работают

В проект - сумма, сроки ОБЯЗАТЕЛЬНО!

JavaScriptjQuery
12 лет назад
adeld
46 лет
17 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров

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