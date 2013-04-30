Всем привет. необходимо разработать новые функции и устранить ошибки на сайте dneprburservice.com (c#) 1) разработать калькулятор (на трех языках) http://gidrobur.com.ua/kalkulyatsiya 2) устранить ошибки в разработанном блоге (мелкие косячки, при переписке покажу). ...
Масштабатор картинки (jquery)
Внести правки в масштабатор:
1. при клике кнопки "1:1" схема должна возвращаться в исходный масштаб как при загрузке страницы
2. сделать возможность управления масштабом ползунком (либо прикрутить готовый код http://webinby.ru/uroki-po-javascript/kak-sdelat-polzunok-na-jquery-ui.html)
п.с. остальные кнопки работают
В проект - сумма, сроки ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Заявки фрилансеров
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