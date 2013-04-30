Написать небольшой скрипт для Ucoz

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки162 просмотра

Нужен скрипт для рекламы под сайты Ucoz. Принцип работы - сначала показывается реклама, после клика по ней, появляется ссылка.

Скрипт простой, но то что есть в Сети - бред полный.

12 лет назад
Ucoz24
Кирилл 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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