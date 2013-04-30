Изменить скрипт

Нужен специалист по framework yii для доработки сайта. Опыт от 3 лет. Не студенты и не из ХАРЬКОВА!!! Идеально Киев. Ответственность перед заказчиком приветствуется в первую очередь. Всегда быть на связи. ...
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Нужно доработать скрипт на сайте ваннаия. Добавить возможность подбора аксессуаров к разным версиям товара.
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