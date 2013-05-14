Javascript-калькулятор

Требуется написать калькулятор талантов персонажа для сайта по компьютерной игре.

Аналоги в сети имеются (ссылки предоставлю), но хочется свой, "с блэкджеком и... девушками".

Существующие калькуляторы в качестве образца использовать можно, но 100% "Ctrl-C/Ctrl-V" быть не должно.

Требования:

- мультиязычность (возможно с подгрузкой данных по AJAX из базы либо другой вариант(это надо будет обсудить отдельно))

- выбранный билд должен преобразовываться в ссылку, переходя по которой любой посетитель попадал бы на этот билд

- масштабируемость (возможность простого добавления / изменения панелей со скилами, при появлении в игре новых классов или изменении существующих)

- кроссбраузерность

Бюджет небольшой, поэтому прошу в заявке указывать предполагаемую стоимость работы.