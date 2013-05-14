Javascript-калькулятор

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок211 просмотров

Требуется написать калькулятор талантов персонажа для сайта по компьютерной игре.

Аналоги в сети имеются (ссылки предоставлю), но хочется свой, "с блэкджеком и... девушками".

Существующие калькуляторы в качестве образца использовать можно, но 100% "Ctrl-C/Ctrl-V" быть не должно.

Требования:

- мультиязычность (возможно с подгрузкой данных по AJAX из базы либо другой вариант(это надо будет обсудить отдельно))

- выбранный билд должен преобразовываться в ссылку, переходя по которой любой посетитель попадал бы на этот билд

- масштабируемость (возможность простого добавления / изменения панелей со скилами, при появлении в игре новых классов или изменении существующих)

- кроссбраузерность

Бюджет небольшой, поэтому прошу в заявке указывать предполагаемую стоимость работы.

AJAXJavaScript
12 лет назад
skyflox
Игорь 
42 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

rash_prog
Эдуард 
32 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$65
2 дня
Проект был выполнен в срок, на хорошем уровне. Чувствуются глубокие знания JS и опыт.
Получил грамотное тз и интересное задание. Несмотря на работу во время майских праздников и небольшие задержки, связанные с ними, претензий не было. Оплату получил вовремя. Очень доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

rash_prog
Эдуард 
32 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад